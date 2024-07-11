Это возможно в случае, если не будет новых, мощных разрушений россиянами украинской энергетической инфраструктуры.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что через десять дней можно ожидать улучшения ситуации в энергетике. Это связано с выводом из ремонта блока АЭС и уменьшением жары.

"С каждым днем войны состояние энергетики не улучшается, поскольку постоянно идут обстрелы с меньшей или большей интенсивностью. Разрушено у нас 70% всех генерирующих мощностей, поэтому бесследно это не прошло. На сегодня мы имеем где-то более трех гигаватт дефицита мощностей, поэтому у нас такие серьезные отключения электрической энергии", – сказал Омельченко в эфире "Киев24".

По его словам, по Украине применяется всего шесть очередей отключений света. Одна очередь равна около одного гигаватта. То есть, если применяется три очереди, это означает, что дефицит составляет около трех гигаватт, две очереди – два гигаватта.

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"Такой дефицит, на мой взгляд, будет еще продолжаться где-то, наверное, дней десять, а потом понемногу будет уменьшаться, потому что будет спадать жара и планируется вывод из эксплуатации одного атомного блока и возможно улучшится ситуация на тепловых электростанциях и некоторых гидроэлектростанциях. Поэтому можно с конца июля-начала августа несколько меньших отключений ожидать", – считает эксперт.

Впрочем, Омельченко добавил, что это возможно при условии, что не будет новых, мощных разрушений россиянами украинской энергетической инфраструктуры.

Ситуация в украинской энергетике

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН сообщил, что ситуация в украинской энергосистеме может улучшиться в августе, когда будут работать как минимум восемь атомных энергоблоков.

11 июля стало известно, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины проверит применение облэнерго графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.

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