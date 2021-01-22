Недавно Кабмин подписал восемь соглашений о разделе продукции по восьми нефтегазовым участкам.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил уверенность, что в ближайшие три-пять лет Украина колоссально увеличит добычу собственного газа.

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Об этом он заявил во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года, комментируя недавнее подписание восьми соглашений о разделе продукции по восьми нефтегазовым участкам.

"Я уверен, что в течение двух лет мы увидим первые результаты от разведки полезных ископаемых. Это более 10 миллиардов гривень вложений, согласно этим восьми соглашениям, и уже в течение трёх-пяти лет Украина, однозначно убеждён, колоссально увеличит добычу собственного газа, что даст нам, кроме экономической и энергетической независимости, ещё и хороший ресурс для дальнейшего развития и вложений", - сказал Шмыгаль.

Что этому предшествовало

В конце прошлого года Кабинет министров подписал с рядом добывающих компаний оглашения о разделе продукции по 7 нефтегазовым участкам: Берестянский, Иванковский, Бузовский, Балаклейский, Угневский, Софиевский и Зиньковский.

Уже в этом году Министерство энергетики подписало соглашение с частной компанией "Юкрейн энерджи Л.Л.С." о разделе продукции при добыче углеводородов на Варвинском участке в пределах Полтавской и Черниговской областей.

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Автор: Дмитрий Шварц