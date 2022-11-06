Энергетическом рынке необходимо больше ликвидности, чтобы пройти этот "ракетопад", подчеркнул директор энергетических программ "Центра Разумкова".

Для того, чтобы энергетики могли быстрее восстанавливать поврежденную россиянами энергетическую инфраструктуру, необходимо пересмотреть предельный уровень ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Срочно следует привести систему ценообразования к тому состоянию, чтобы она не разрушала финансовую устойчивость предприятий и хотя бы обеспечивала их безубыточность. В качестве первого шага целесообразно пересмотреть предельный уровень прайскэпов (ценовые ограничения на рынке электроэнергии - ред.)", - сказал он.

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Омельченко отметил, что энергетическим компаниям необходимы миллиарды гривень не только на срочное восстановление поврежденных энергетических объектов, но и на создание и пополнение резервов критического оборудования на случай последующих атак.

Он подчеркнул, что энергетическому рынку необходимо больше ликвидности, чтобы пройти этот "ракетопад".

"Если не менять уродливую модель рынка, то шансов выжить у энергетики Украины нет, что полностью отвечает интересам рашистов-террористов, а не украинского народа", - добавил Омельченко.

Ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в частности к ослаблению ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.