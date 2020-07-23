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Глава "Оператора ГТС" рассказал, куда уйдет большая часть дохода компании

12:31, 23 июля 2020
Энергетика
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Большая часть дохода "Оператора ГТС" уйдет в госбюджет / фото УНИАН

"Оператор ГТС Украины" по итогам первого года своего функционирования планирует получить доход на уровне 60 миллиардов гривень, из них 35 миллиардов гривень заплатить в государственный бюджет, что составит 3% всего бюджета.

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Об этом заявил во время онлайн-дискуссии глава компании Сергей Макогон,

"Доход в этом году мы ожидаем на уровне 60 миллиардов гривень. Общий вклад нашей компании в госбюджет мы ожидаем на уровне 35 миллиардов гривень - это около 3% госбюджета. Я считаю, что это очень существенный вклад нашей компании в развитие страны", - сказал он.

По его словам, по итогам первых шести месяцев работы компании Оператор подтвердил свою способность эффективного функционирования.

"Я считаю, что Оператор состоялся. Во-первых, мы обеспечиваем как транзит, так и транспортировку газа для украинских потребителей в полном объеме. Наша компания становится очень мощной государственной компанией", - добавил Макогон.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

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