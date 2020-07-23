Глава "Оператора ГТС" рассказал, куда уйдет большая часть дохода компании

По его словам, по итогам первых шести месяцев работы компании Оператор подтвердил свою способность эффективного функционирования.

"Оператор ГТС Украины" по итогам первого года своего функционирования планирует получить доход на уровне 60 миллиардов гривень, из них 35 миллиардов гривень заплатить в государственный бюджет, что составит 3% всего бюджета.

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Об этом заявил во время онлайн-дискуссии глава компании Сергей Макогон,

"Доход в этом году мы ожидаем на уровне 60 миллиардов гривень. Общий вклад нашей компании в госбюджет мы ожидаем на уровне 35 миллиардов гривень - это около 3% госбюджета. Я считаю, что это очень существенный вклад нашей компании в развитие страны", - сказал он.

По его словам, по итогам первых шести месяцев работы компании Оператор подтвердил свою способность эффективного функционирования.

"Я считаю, что Оператор состоялся. Во-первых, мы обеспечиваем как транзит, так и транспортировку газа для украинских потребителей в полном объеме. Наша компания становится очень мощной государственной компанией", - добавил Макогон.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

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