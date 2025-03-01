Зеленский покинул Белый дом, так и не подписав соглашение о совместной разработке минеральных ресурсов.

Цены на нефть существенно снизились в пятницу, что стало реакцией рынка на спор между президентами Украины и США. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent, срок действия которых истек в пятницу, снизились на 86 центов, или 1,16%, до 73,18 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) финишировали падением на 59 центов, или 0,84%, до 69,76 долларов за баррель.

Напомним, вчера в Белом доме состоялась встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Сначала беседа шла в добродушной атмосфере, однако затем разговор перерос в скандал на камеру.

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Президент Украины утверждал, что Москве нельзя доверять заключение мира, а Трамп вместе с Вэнсом обвинили Зеленского в том, что он не поблагодарил их за помощь.

По словам специалистов, спор между главами государств улучшает стратегическое положение РФ, позволяя ей рассчитывать на укрепление своей позиции на нефтяном рынке.

Политика Трампа - новые пошлины

Снижение цен обусловлено также новыми тарифами США и решением Ирака возобновить экспорт нефти из Курдистана.

Ранее американский президент заявил, что введет пошлины на импорт из Канады и Мексики. Трамп также планирует удвоить 10%-ную пошлину на импорт из Китая.

Кроме этого Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза. Глава Белого дома раскритиковал блок, заявив, его создали для того, чтобы "навредить" США.

Специалисты считают, что новая тарифная война может замедлить глобальный экономический рост, вызвать инфляцию и снизить спрос на "черное золото".

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