Урегулирование ситуации в общественном транспорте города ожидают после нормализации ситуации с горючим.

Из - за напряженной ситуации с горючим в Сумах коммунальные автобусы в городе будут обслуживать горожан только в пиковые часы - утром с 6:30 до 9:30 и вечером - с 16:30 до 18:00.

Об этом сообщили в Фейсбуке КП СМР" Электротранс".

"Из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут осуществлять перевозки граждан только в пиковые часы", - говорится в сообщении.

Как заверили со своей стороны коммунальщики Сум, предприятие делает все в пределах технических возможностей, чтобы пассажиры отдаленных районов не остались без коммунального транспорта.

Урегулирование ситуации в общественном транспорте города ожидают после нормализации ситуации с горючим.

В КП отмечают, что надеются на решение проблемы. Так, профильный отдел предприятия получил поручение от городского головы обеспечивать предприятие горючим с расчетом на неделю.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Последние недели на работающих АЗС выстраиваются огромные очереди - водители стоят в надежде заправить авто, несмотря на ограничения в 10-20 литров на одну машину.

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