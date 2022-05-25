На станциях ОККО и "БРСМ Нафта" автогаз подорожал на 0,99 грн/л и 1,25 грн/л – до 39,99 и 41,37 грн/л соответственно.

Средняя цена на сжиженный газ 25 мая в сетях АЗС выросла на 80 коп./л – до 40,15 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Автозаправочные станции "Авиас", ANP, "Укрнафта" увеличили цены на 1,55 грн/л – до 39,92-39,95 грн/л.

На станциях ОККО и "БРСМ Нафта" автогаз подорожал на 0,99 грн/л и 1,25 грн/л – до 39,99 и 41,37 грн/л соответственно.

В сети "Катрал" цена на автогаз выросла на 0,60 грн/л – до 38,97 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива.

По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышения цен на топливо.

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