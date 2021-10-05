Цена голубого топлива повысилась до почти 1 300 долл. за тыс. кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе за сегодняшний день показали рекордный рост дважды.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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Таким образом, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF в течение дня приблизилась к отметке 110, а затем превысила отметку 111 евро за мегаватт-час. При переводе на измерение в кубометрах - к отметке 1 300 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным биржи, еще 5 октября 2020 года газ стоил 14,6 евро за мегаватт-час, или примерно 180 долларов за тыс. куб. м.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Цена на газ: что необходимо знать

27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.

В свою очередь, это также провоцирует рост цен на газ в Европе.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

Автор: Анна Бредихина