Спотовые цены на газ в Европе за сегодняшний день показали рекордный рост дважды.
Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.
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Таким образом, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF в течение дня приблизилась к отметке 110, а затем превысила отметку 111 евро за мегаватт-час. При переводе на измерение в кубометрах - к отметке 1 300 долл. за тысячу кубометров.
Согласно данным биржи, еще 5 октября 2020 года газ стоил 14,6 евро за мегаватт-час, или примерно 180 долларов за тыс. куб. м.
Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.
Цена на газ: что необходимо знать
- 27 сентября Венгрия подписала с российским "Газпромом" долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
- 1 октября российский газовый монополист "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в направлении Венгрии.
- В свою очередь, это также провоцирует рост цен на газ в Европе.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.
- Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.
- 4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.