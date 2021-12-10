Президент утверждает, что глобально Украина имеет стабильную энергетическую ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что массовых отключений отопления и света в Украине не будет.

Об этом он заявил в интервью на телеканале "1+1".

На вопрос ведущей о том, когда закончится шантаж украинцев отключением тепла и света, глава государства ответил:

"Шантаж на местном уровне будет происходить... то там, то там... это такие шаги, чтобы сделать какую-то информационную небольшую волну, чтобы это показать на тех или иных СМИ", - отметил президент.

Он подчеркнул, что глобально Украина имеет стабильную энергетическую ситуацию.

"У нас все есть для того, чтобы обеспечить нормальное течение отопительного сезона, стабильное. Тарифы будут нормальные, как мы и говорили. Отключений никаких массовых не будет", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Кабмин обнародовал цены на газ и электроэнергию на отопительный сезон. Тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час. Тарифы на газ до конца отопительного сезона останутся неизменными.

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Автор: Антонина Доломанжи