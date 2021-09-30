Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, стоимость будет оставаться неизменной.

Цена на электроэнергию для большинства населения Украины с 1 октября будет снижена.

Об этом сообщает Министерство энергетики на своей странице в Facebook.

"Для 80% населения тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составит 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, цена будет оставаться неизменной – 1,68 грн за весь объем потребления", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраине пообещали спокойное прохождение отопительного сезонаСнижение тарифов для населения изображено в финансовой модели возложения специальных обязанностей (ВСО). Таким образом, государственные производители электроэнергии - НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. Пользуясь полученным доходом государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

"Новая модель ПСО дает возможность государственным компаниям стабилизировать и улучшить свое финансовое состояние. В свою очередь, это позволяет обеспечивать сниженную цену на электроэнергию для уязвимых слоев населения", - цитирует пресс-служба министра энергетики Германа Галущенко.

Новые цены на электроэнергию - справка УНИАН

С 1 января Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

11 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц.

При этом, если домохозяйство использовало сверх этой нормы, то все потребленное электричество необходимо оплатить по полной цене – 1,68 грн за кВт-ч.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Шмыгаль оконфузился на заседании Кабмина, заявив о "повышении" тарифов.

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Автор: Анна Бредихина