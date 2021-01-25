Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь субсидиями.
Читайте такжеУкраинцы получили первые платежки за коммуналку в новом году (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.
"Есть уже первые шаги, которые были предложены правительством, премьер-министр Украины сегодня будет на заседании Согласительного совета, а завтра он также будет на заседании Верховной Рады выступать и отвечать на вопросы депутатских фракций и групп. Верховная Рада никогда не стояла, не стоит и не будет стоять в стороне от проблем людей, и, несмотря на то, что уже сделано, я уверен ... что мы обратимся в Кабмин, чтобы в максимально сжатые сроки разработать механизмы, позволяющие компенсировать, возможно, субсидиями все те потери, которые люди понесли и за январь месяц", - отметил Разумков.
По его словам, парламент готов в случае необходимости вносить изменения в законодательство, принимать постановления, вносить изменения в государственный бюджет, чтобы исправить ситуацию.
Что этому предшествовало
- 13 января "Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по цене 6,99 гривни/кубометр до конца отопительного сезона.
- Газоснабжающая компания готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 гривни за кубометр до завершения карантина или отопительного сезона.
- Для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривни, 5,24 гривни и 6,45 гривни за кубометр согласно условиям договоров.
- 18 января Кабинет министров принял решение, которым снизил цену на газ для населения в Украине до 6,99 гривни за кубометр.
- Также НКРЭКУ снизила граничный тариф на распределение газа в Украине до 1,79 гривни/кубометр.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram