Разумков поручил Кабмину в максимально сжатые сроки наработать изменения, позволяющие компенсировать субсидиями все те потери, которые люди понесли за январь месяц.

Украинцам могут компенсировать потери за коммуналку за январь субсидиями.

Читайте такжеУкраинцы получили первые платежки за коммуналку в новом году (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил на заседании Согласительного совета председателей фракций и парламентских комитетов.

"Есть уже первые шаги, которые были предложены правительством, премьер-министр Украины сегодня будет на заседании Согласительного совета, а завтра он также будет на заседании Верховной Рады выступать и отвечать на вопросы депутатских фракций и групп. Верховная Рада никогда не стояла, не стоит и не будет стоять в стороне от проблем людей, и, несмотря на то, что уже сделано, я уверен ... что мы обратимся в Кабмин, чтобы в максимально сжатые сроки разработать механизмы, позволяющие компенсировать, возможно, субсидиями все те потери, которые люди понесли и за январь месяц", - отметил Разумков.

По его словам, парламент готов в случае необходимости вносить изменения в законодательство, принимать постановления, вносить изменения в государственный бюджет, чтобы исправить ситуацию.

Что этому предшествовало

13 января "Нафтогаз" заявил о готовности обеспечить бытовых потребителей газом по цене 6,99 гривни/кубометр до конца отопительного сезона.

Газоснабжающая компания готова в рамках тарифного плана "Месячный" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 гривни за кубометр до завершения карантина или отопительного сезона.

Для клиентов, оформивших тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривни, 5,24 гривни и 6,45 гривни за кубометр согласно условиям договоров.

18 января Кабинет министров принял решение, которым снизил цену на газ для населения в Украине до 6,99 гривни за кубометр.

Также НКРЭКУ снизила граничный тариф на распределение газа в Украине до 1,79 гривни/кубометр.

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Автор: УНИАН