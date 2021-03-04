По словам премьера, у людей не должно быть шоков и стрессов из-за постоянного изменения тарифа на газ.

Единый тариф на газ в течение года, который планирует уже в ближайшее время запустить правительство Украины, позволит избежать ценовых шоков для населения.

Читайте такжеРегулятор озвучил годовой тариф на газ для населения: сколько будем платитьОб этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что Международный валютный фонд не против запуска такой модели в Украине.

"Не должно быть шоков, стрессов для населения. Где в Европе население каждый месяц анализирует, какой поставщик дает более дешевую цену на газ, хватит ли зарплаты, чтобы заплатить за отопление в зимний период? Я тоже не хочу каждый месяц иметь стресс от того, будет ли цена 12, 15 или 20 гривень, и хватит ли мне зарплаты погасить счет за газ", - сказал Шмыгаль.

"Поэтому мы внедряем годовой продукт - это абсолютно рыночный продукт. Согласно форвардным контрактам поставщики газа видят, какая будет средняя цена в течение года. Это позволяет сглаживать зимние пики, но, конечно, самая дешевая цена летом, когда газ по 2 тысячи гривень, такого не будет. Очевидно, что при годовом продукте цена в течение года будет одинаковой - средняя цена... МВФ с этой моделью соглашается", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что такая модель соответствует европейской практике.

Также он добавил, что у людей сохранится возможность вернуться на модель ежемесячного изменения цены.

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Автор: Игорь Орел