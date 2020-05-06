Буславец ждут на комитете по вопросам экологии - обсудят загрязнение окружающей среды Приднепровской ТЭС

На заседании планируется обсуждение перспектив развития природоохранной сферы и ее роли в развитии энергетики.

Временно исполняющую обязанности министра, первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольгу Буславець пригласили к участию в следующем заседании Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Об этом говорится в письме председателя комитета Олега Бондаренко, адресованном Министерству энергетики и защиты окружающей среды.

На заседании планируется обсуждение перспектив развития природоохранной сферы и ее роли в развитии энергетики, в частности, на примере мощностей предприятия ДТЭК Приднепровская ТЭС.

Как отмечается в письме, на заседании Комитета 23 апреля по инициативе заместителя председателя Комитета, народного депутата Украины Мариковского был рассмотрен вопрос, поднятый общественной организацией "Save Dnipro", относительно загрязнения атмосферного воздуха предприятием ДТЭК Приднепровская ТЭС.

В частности, по информации указанной общественной организации, сжигание угля на энергоблоках №№ 7 и 8 ДТЭК Приднепровская ТЭС проводится без надлежащей очистки, чем вызывает загрязнение атмосферного воздуха в Украине и наносит вред людям и окружающей среде.

"По результатам рассмотрения принято решение обратиться к Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины относительно недопущения нарушений природоохранного законодательства при включении энергоблоков во время формирования энергетического баланса и выразить озабоченность возможным увеличением загрязнения окружающей среды от сжигания угля для генерации электроэнергии; пригласить временно исполняющую обязанности Министра, первого заместителя Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Буславець О. А. к участию в следующем заседании Комитета по вопросу перспектив развития природоохранной сферы и ее роли в развитии энергетики, в частности, на примере мощностей предприятия ДТЭК Приднепровская ТЭС", - говорится в письме.