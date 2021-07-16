Борьба с ветряными мельницами. Когда на украинских АЗС исчезнет "бодяжный" бензин и "скрутки"

До 30 процентов украинского топливного рынка находится в тени. Недобросовестные АЗС продают некачественное топливо и проводят платежи мимо кассы, уклоняются от уплаты налогов и получают ценовое преимущество перед легальными сетями. УНИАН разобрался, какие схемы используют "серые" АЗС, и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы "бодяжное" топливо исчезло из продажи.

Нефтегазовая ассоциация Украины еще в 2019 году представила карту нелегальных автозаправочных станций Украины. Согласно проведенному исследованию, в "тени" в нашей стране находилось от 30 до 50 процентов розничного рынка топлива, в зависимости от региона и вида продукции. С тех пор прошло уже два года, однако, по данным экспертов, ситуация с тех пор слабо улучшилась.

Из хорошего – если в 2019 году эксперты насчитали около 1500 полностью "черных" АЗС, то теперь их практически не осталось. Этому способствовали массовые проверки, в результате которых часть нарушителей демонтировалась самостоятельно, а часть – демонтировали правоохранители.

Но, увы, это не значит, что украинский топливный рынок очистился и заработал абсолютно легально, поскольку значительная часть "черных" заправок попросту мимикрировала под "белые".

"Они, не будучи нормально спроектированными, введенными в эксплуатацию с соблюдением всех нормативных требований, в том числе, градостроительных, санитарных, экологических, земельных, налоговых, противопожарных, по непонятным основаниям получили лицензии, но по-прежнему остаются теми же "подзаборными бочками". Мы их называем "серые" точки". На сегодня таких "подзаборных бочек" в Украине эксперты насчитывают около 600-800" - рассказывает президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова.

"Бодягу" же, предлагаемую на "серых подзаборних бочках", а так же на вполне прилично выглядящих АЗС, как правило, производят небольшие нефтебазы, называемые "мини-НПЗ", и объемы их производства из года в год растут. Согласно экспертным оценкам, за 2020 год такие мини-НПЗ произвели около 300 тысяч тонн некачественных нефтепродуктов.

"Сегодня в Украине "мини-НПЗ" может называться любая нефтебаза, где есть возможность смешивать "что-то" с "чем-то". При этом, ее расположение, производственные установки, технологическая инфраструктура, как правило, не соответствуют промышленным требованиям к производству топлива, качество которого отвечает стандартам, установленным в Украине", - отметила Привалова.

Такие маленькие нефтебазы могут перерабатывать какую-то часть купленного или украденного сырья и производить нефтепродукты, не соответствующие стандартам Евро-5, установленным в Украине. Для повышения октанового числа произведенной "бодяги", они используют различные безакцизные октановые добавки, присадки, смеси. Полученный "продукт" производители называют по-разному. Иногда – это "бензин" или "дизель", которые впоследствии продаются на АЗС мимо кассы, а иногда – "растворитель", во избежание уплаты акциза.

Согласно исследованию консалтинговой группы "А-95", за пять месяцев 2021 года в Украину завезли 50,7 тысяч тонн безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности, что более чем в два раза превышает импорт за тот же период 2020 года. Очевидно, что не все растворители из этого объема использовались по целевому назначению.

"Объясняется такой подъем лакокрасочной отрасли просто: эти растворители – смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта. Нюанс в том, что если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро за 1000 литров, то по коду растворителей относятся к безакцизным", - поясняет подобный феномен директор консалтинговой фирмы "А-95" Сергей Куюн.

Такая экономия позволяет мини-НПЗ и "серым" заправкам получать ценовое преимущество перед другими участниками рынка, которые добросовестно соблюдают стандарты качества топлива и исправно платят налоги.

"По расчетам консалтинговой группы "А-95", нелегальное производство нефтепродуктов уносит из бюджета до 4 миллиардов гривень акциза в год" - оценивает эксперт.

Куюн добавил, что в условиях поиска средств под реализацию "Большой стройки" в Украине украинским властям логично было бы заняться реальной детенизацией рынка нефтепродуктов, поскольку борьба с недобросовестными мини-НПЗ и сетями заправок позволила бы привлечь многомиллионные средства в бюджет.

"Бодяга" в баке

Примеров того, как недобросовестные заправки реализовывали "бодягу" и были пойманы на этом – множество.

Один из последних - в мае 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации схемы по торговле некачественным топливом, которая включала 3 предприятия, зарегистрированных в западных областях, и 8 нелегальных АЗС в Ивано-Франковской области. Владелец этих заправок покупал "бодягу" напрямую с подпольных заводов, а фальсификат реализовывал наряду с качественным сертифицированным товаром.

"В ходе обысков в офисе фирмы-владельца АЗС, хранилищах нефтепродуктов предприятий-поставщиков и сети АЗС правоохранители изъяли: записи черновой бухгалтерии, подтверждающие противоправную деятельность, печати, почти 150 тысяч литров дизтоплива и бензина ориентировочной стоимостью 4,7 миллиона гривень", - отмечалось в сообщении СБУ.

Стоит отметить, что помимо обычных водителей, клиентами указанных заправок были также объекты критической инфраструктуры.

И подобный случай далеко не единичный.

Деньги мимо кассы

Одна из самых распространенных схем на недобросовестных заправках, которая наносит удар по украинскому бюджету, и с которой нередко сталкиваются украинские потребители – так называемые скрутки. И практиковать их, в теории, могут не только малоизвестные в широких кругах "серые подзаборные бочки", но и именитые АЗС.

По оценкам президента Нефтегазовой ассоциации Украины Приваловой, скрутками промышляют около 40 процентов украинского розничного рынка топлива. При этом, потери бюджетов составляют до 15 миллиардов гривень в год.

Выглядит типичная схема скрутки так. Человек подходит к кассе АЗС, чтобы рассчитаться за топливо. Отдает кассиру наличку, но тот либо вообще не проводит операцию через кассовый аппарат, либо подменяет данные покупателя, выдавая "левый" чек. Фактически, кассир продает топливо приехавшему на заправку человеку, а по документам это топливо уходит промышленным потребителям, которые якобы купили его у оптового трейдера и использовали в своей хозяйственной деятельности.

В результате таких нехитрых манипуляций участники схемы уклоняются от уплаты налогов.

"Единственная цель этой скрутки - не платить НДС и налог на прибыль в бюджет. Такая себе "выгода" для реального сектора экономики. Но задействованные в схеме АЗС получают неконкурентное ценовое преимущество. Их цена может быть ниже за счет заработка не на топливе, а на продаже документов на липовые нефтепродукты. А страдаем все мы", - сказала Привалова.

Как отмечал директор консалтинговой группы "А-95" Куюн, именно махинации с кэшем и документами на топливо при продаже через АЗС являются основной статьей потерь государственного бюджета из-за нелегального производства и реализации нефтепродуктов.

"Только за счет детенизации рынка нефтепродуктов и "акцизной" реформы можно получить под 30 миллиардов гривень налогов. Но это еще не все. Исчезновение бодяги и схем даст импульс компаниям легального сектора, которые, в целом, хорошо платят налоги. Суммарный эффект может быть очень впечатляющим!..", - писал он в своей колонке.

Как решить проблему

О существовании проблем с разливанием "бодяги" в баки и скрутками украинские эксперты топливного рынка говорят уже не первый год. Также не первый год они предлагают достаточно простые способы их решения. Однако, несмотря на массовые проверки АЗС, совершенные за последние пару лет, о которых регулярно отчитываются налоговики и силовики, украинским властям пока не удается навести на рынке порядок и ликвидировать "серый" сегмент.

Прежде всего, как отмечают эксперты, для реальной борьбы с нелегальными и полулегальными заправками следует проверить документы, которые те подавали еще на этапе получения лицензий.

"Власти имеют законные инструменты, чтобы провести инвентаризацию всех документов, которые "серые" АЗС подавали на получение лицензии. В случае выявления нарушений, есть прямые нормы закона, позволяющие аннулировать эти лицензии. Надо применить санкции к тем, кто обманул государство", - отмечает Привалова.

Что же касается "растворителей", которые используют мини НПЗ при производстве контрафактного топлива, их следует облагать акцизом. Это свяжет руки мини-НПЗ, производящим эти вещества, сделает схему нерентабельной, предоставит властям больше инструментов контроля за деятельностью недобросовестных игроков рынка, а за махинации виновных можно будет привлекать к ответственности. Законопроекты, предусматривающие соответствующие правки в Налоговый кодекс, уже разработаны и в настоящее время рассматриваются на уровне Министерства финансов и Налоговой службы.

Работу же маленьких нефтебаз, поставляющих на заправки "бодяжный" бензин, необходимо вводить в законодательные рамки.

"В 2019-2020 годах были внедрены новые инструменты и механизмы учета и контроля, которые есть только для нефтепродуктов. Они предполагают возможность в каждом месте, где происходит какой-то оборот топлива, видеть, сколько, откуда пришло, сколько сейчас есть в остатке, и сколько куда ушло. Было бы желание у правоохранительных и контролирующих органов, инструментов в законодательстве достаточно", - подчеркнула Привалова.

Прекратить скрутки, в свою очередь, может автоматизированная аналитическая система, которая позволяет в ежедневном режиме видеть проведенные транзакции с топливом. Данные для ее наполнения предоставляют участники рынка. На сегодня она существует и находится в Налоговой службе, но, к сожалению, в полной мере не используется.

Кроме того, эксперты выступают за отмену моратория на проверки предприятий, производящих топливо и реализующих его под видом растворителей промышленным потребителям. Потому что именно после введения маратория на проверки в связи с пандемией COVID-19 был зафиксирован рост производства и реализации нелегальной продукции без уплаты налогов.

Еще одна инициатива, которую поддерживают многие легальные игроки рынка - публичность информации о размере уплаченных налогов каждым участником рынка.

"Это будет очень показательно, если несколько компаний с одинаковой сетью АЗС, приблизительно одинаковым уровнем самих АЗС, покажут суммы уплаченных налогов той или иной станцией. Эти суммы точно не могут отличаться в 100 раз, и даже в 10 раз. Они могут отличаться на несколько процентов, потому что у каждого своя особенность бизнес-модели", - добавила Привалова.

Для реализации этой инициативы необходимо внести некоторые изменения в законодательство.

И, конечно же, одно из основных назревших изменений – ментальное. В Украине до сих пор множеству водителей, преимущественно старых автомобилей, все равно, каким топливом заправлять свой транспорт. Главное – чтобы дешевле. Когда подавляющее большинство украинцев реально начнут задумываться о том, за бензин, дизель либо газ какого качества они платят, как это отражается на экономике, а также экологии и качестве воздуха, которым они дышат, работа нелегальных АЗС попросту станет нерентабельной. Ведь именно спрос рождает предложение.

Тем временем, правительство обозначило курс на ликвидацию "черных" и "серых" АЗС, незаконную деятельность мини НПЗ и борьбу со "скрутками" и регулярно отчитывается о проделанных успехах. Тем временем, легальным участникам рынка и рядовым потребителям, заботящимся о качестве покупаемого продукта, остается надеяться, что эта борьба будет реальной, а не лишь на бумаге.

Татьяна Стежар

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