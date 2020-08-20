Суд запретил «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО» строить биогазовую электростанцию в Днепропетровской области

Окружным судом Киева принято решение об отмене разрешения на строительство.

18 августа Окружными судом г. Киева было принято решение об отмене разрешения на строительство биогазовой электростанции на территории Новоалександровской ОТГ Днепропетровской области.

Об этом говорится в решении суда.

Напомним, рядом с центральной станцией аэрации КП "Дніпроводоканал" компания "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" планировала перерабатывать осадки сточных вод Центральной станции аэрации КП "Дніпроводоканал" в количестве до 2200 т/сутки и куриный помет в количестве до 140 т/сутки для получения электроэнергии.

Строить биогазовую электростанцию мощностью 4,8 МВт планировали на территории Новоалександровской ОТГ Днепропетровской области. Кроме переработки, комплекс предназначался для приема и хранения куриного помета. Жители окрестных сел опасались, что такое "соседство" может привести к заражению воды и ухудшению экологической ситуации.

Строительство проводилось в непосредственной близости от населённых пунктов (в 100 метрах от жилых домов садовых обществ; в 350 метрах от с. Каменка; в 450 метрах от с. Ракшевка и в 3000 метров от с. Днепровое), а также всего в 260 метрах от реки Мокрая Сура.

Иск против строительства был подан уличным комитетом села Днепровое, который считал, что общественные слушания были «фейковыми» и проведены без учета мнения местных жителей. Также по информации истца разрешение на строительные работы было выдано с нарушениями законодательство, поскольку в момент выдачи отсутствовали результаты оценки влияния на окружающую среду.

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Автор: УНИАН