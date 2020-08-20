Суд запретил «БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО» строить биогазовую электростанцию в Днепропетровской области
18 августа Окружными судом г. Киева было принято решение об отмене разрешения на строительство биогазовой электростанции на территории Новоалександровской ОТГ Днепропетровской области.
Об этом говорится в решении суда.
Напомним, рядом с центральной станцией аэрации КП "Дніпроводоканал" компания "БІО ЕНЕРДЖИ ДНІПРО" планировала перерабатывать осадки сточных вод Центральной станции аэрации КП "Дніпроводоканал" в количестве до 2200 т/сутки и куриный помет в количестве до 140 т/сутки для получения электроэнергии.
Строить биогазовую электростанцию мощностью 4,8 МВт планировали на территории Новоалександровской ОТГ Днепропетровской области. Кроме переработки, комплекс предназначался для приема и хранения куриного помета. Жители окрестных сел опасались, что такое "соседство" может привести к заражению воды и ухудшению экологической ситуации.
Строительство проводилось в непосредственной близости от населённых пунктов (в 100 метрах от жилых домов садовых обществ; в 350 метрах от с. Каменка; в 450 метрах от с. Ракшевка и в 3000 метров от с. Днепровое), а также всего в 260 метрах от реки Мокрая Сура.
Иск против строительства был подан уличным комитетом села Днепровое, который считал, что общественные слушания были «фейковыми» и проведены без учета мнения местных жителей. Также по информации истца разрешение на строительные работы было выдано с нарушениями законодательство, поскольку в момент выдачи отсутствовали результаты оценки влияния на окружающую среду.
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