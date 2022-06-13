По его мнению, если бы не было государственного регулирования, то цены были бы на уровне около 60-62 грн за литр, а топливо в наличии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что неэффективное государственное регулирование привело к высоким ценам на топливо и его дефициту.

Об этом он сказал во время телемарафона.

"Неэффективное государственное регулирование привело к тому, что АЗС ушли в тень. Если бы государство вообще не вмешивалось в ценообразование, то цены были бы такие, как и сейчас, но топливо было бы в сетях. Да, оно было бы достаточно дорогим, но было бы в наличии. А из-за того, что государство достаточно неумело занимается регулированием, то, к сожалению, мы имеем двойной негативный эффект: и цены высокие, и дефицит", - рассказал он.

По его словам, если бы на сегодня вообще не было ценового государственного регулирования, то стоимость литра топлива составляла бы около 60-62 грн.

"А если бы еще государство занималось компетентно борьбой с антимонопольными проявлениями, оно было бы где-то на уровне 55-56 грн за литр, и топливо было бы в наличии", - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20 литров в бак.

К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени и поручил провести проверки.

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