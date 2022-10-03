Власти страны к 2027 году планируют удвоить экспорт газа в европейские страны

Азербайджан поставит до конца года в Европу на 40% больше газа. Всего страна экспортирует 22 млрд кубометров "голубого топлива", из которых 11,5 миллиардов кубометров в страны ЕС.

Об этом сообщает Caspian news.

"В 2022 году наш экспорт будет составлять 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в Европе. В 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров. Это означает рост поставок в 2022 году на 40%", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии введения в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария.

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Он указал, что Азербайджан к 2027 году планирует удвоить экспорт газа в европейские страны. Для этого власти страны планируют расширить Транс-Анатолийский трубопровод до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатический трубопровод до 20 млрд кубометров газа в год.

Кроме того, Алиев рассказала о планах увеличить объемы экспорта газа за счет разработки еще нескольких газовых месторождений.

Поставки газа в Евросоюз - что известно

В июне текущего года ЕС подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках в Европу газа. "Голубое топиливо" планируют добывать на израильских месторождениях, перерабатываться на египетских заводах и доставляться в Европу танкерами. В свою очередь ЕС пообещал помочь Израилю и Египту увеличить добычу газа и вести разведку новых газовых месторождений в территориальных водах.

В июле Евросоюз договорился с Баку об удвоении импорта азербайджанского газа в ближайшие годы. По итогам 8 месяцев министерство энергетики Азербайджана заявило о росте экспорта газа и нефти. Так, экспорт газа вырос на 23%. В Европу поставили 7,3 млрд кубометров газа, в Турцию - 5,4 млрд кубометров, в Грузию -1,7 млрд кубометров.

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