Автогаз в среднем подорожал до 15,7 грн за литр.

Средняя стоимость автогаза на АЗС в Украине с 12 по 19 марта увеличилась на 30 копеек за литр - до 15,69 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Так, например, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 40 копеек за литр и 50 копеек за литр, до 16,39 грн и 11,46 грн соответственно.

Автогаз на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал до 15,95 грн/л и 15,93 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 28 копеек за литр - до 16,17 грн/л.

Отмечается, что резкий рост цен обусловлен возможным дефицитом, вызванным приостановкой поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. с 1 апреля. На его долю в 2020 году приходилось 443 тыс. тонн (22,3% рынка) поставок сжиженного газа в Украину.

Что этому предшествовало

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

Ранее эксперты отмечали рост цен на топливо на украинских АЗС, который наблюдается последние несколько месяцев из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

Кроме того, эксперты отмечают, что во время карантина на заправках увеличился объем некачественных нефтепродуктов из-за моратория на проверки бизнеса.

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Автор: Игорь Орел