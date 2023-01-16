В сетях ОККО і WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 грн/л, до 51 грн/л.

Часть автозаправочных станций в Украине с 13 по 16 января снизила цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 гривню, до 51 грн/л.

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Стоимость бензинов А-95 с улучшенными показателями качества и дизтопливо в этих сетях также снизилась на 1 гривню, до 53 грн/л и 54 грн/л соответственно.

На столько же подешевели премиальная марка бензина А-95 и дизельного топлива на станциях "Автотранс", Neftek и UPG.

На 0,16-1 грн цены на топливо снизили BVS, "БРСМ-Нафта", Shell, Mango и другие.

Рынок топлива в Украине

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отмечал, что европейцы нервничают из-за ожидания второго этапа эмбарго на российскую нефть в феврале 2023 года, поэтому ситуация с горючим в Украине может быть также напряженной.

Средняя цена на сжиженный газ с 11 по 12 января в сетях АЗС уменьшилась на 15 копеек, до 29,55 грн/л.

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