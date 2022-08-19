Комитет решил, что приобретение не приведет к монополизации или ограничению конкуренции на товарных рынках Украины.

Антимонопольный комитет Украины разрешил дочке "Нафтогаза" приобрести долю в уставном капитале ООО "Славутичская ТЭС".

Об этом сообщает АМКУ на вебпортале.

АМКУ рассмотрел три заявления о предоставлении разрешения на слияние предприятий. Проанализировав их, Комитет решил, что приобретение не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующие разрешения.

"Антимонопольный комитет Украины на заседании 18 августа 2022 года разрешил дочернему предприятию "Нафтогаз Биоэнергия" (НАК "Нафтогаз Украины") приобрести долю в уставном капитале ООО "Славутичская ТЭС", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Славутичская ТЭС" будет производить электрическую энергию, производить и поставлять тепловую энергию в территориальных границах города Славутич (Киевская область). На сегодняшний день энергообъект не осуществляет хозяйственной деятельности.

На объекте продолжается строительство энергогенерирующих мощностей: когенерационной установки (комплекс оборудования, производит одновременно и электрическую и тепловую энергии) и котельной, которые будут работать с использованием альтернативных источников энергии – биомассы.

Ввод ТЭС в эксплуатацию позволит отказаться от газа в пользу возобновляемых источников при производстве энергии. Как следствие, местная энерго- и тепло- генерация будет независимой от поставок газа и его стоимости, что обеспечит усиление энергетической безопасности Украины и улучшит состояние окружающей среды, отмечает комитет.

Война в Украине и тарифы:

Верховная рада одобрила правительственный законопроект о мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

17 августа 2022 года в "Нафтогазе" рассказали, какой будет цена газа для украинцев зимой.

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