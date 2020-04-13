Во время карантина жители Киева стали меньше оплачивать тепло и горячую воду

Задолженность за потребленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению составляет более 2 миллиардов гривень.

За период действия карантина расчеты жителей Киева за отопление и горячую воду снизились на 15%.

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Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

"За период действия карантина "Киевтеплоэнерго", как и другие теплоснабжающие компании в Украине, столкнулось со снижением уровня расчетов за услуги. Только в марте долг киевлян за тепло и горячую воду увеличился на 250 миллионов гривень. При этом тенденция к снижению платежей наблюдается и в дальнейшем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что суммарно жители Киева задолжали за коммунальные услуги всех муниципальных предприятий более 6 миллиардов гривень. Из них почти 35% составляет задолженность за потребленные услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению - более 2 миллиардов гривень (с учетом долгов за предыдущие периоды).

В пресс-службе напомнили, что во избежание скопления людей в банковских и почтовых отделениях в условиях опасности распространения COVID-19, клиенты "Киевтеплоэнерго" могут оплатить потребленные услуги, не выходя из дома. Оплатить тепло и горячую воду можно с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.