«Укртрансгаз» завершает сезон отбора газа и готовит подземные хранилища к закачке

Сейчас в хранилищах находится 15,9 млрд куб. м газа, в т.ч. в режиме таможенного склада - 1,6 млрд куб. м.

Госкомпания «Укртрансгаз» завершает сезон отбора газа и готовит подземные хранилища газа к закачке, сообщила пресс-служба компании.

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Сообщается, что два подземных хранилища уже работают в режиме закачки и в них уже было направлено 53 млн куб. м газа. Остальные хранилища готовятся к выходу в нейтральный период - на них будут осуществляться регламентные и ремонтные работы перед началом закачки.

В компании напомнили, что сейчас в хранилищах находится 15,9 млрд куб. м газа, в т.ч. в режиме таможенного склада - 1,6 млрд куб. м, который принадлежит трейдерам из таких стран как Швейцария, Франция, США, Эстония, Чехия, Словакия, Польша, Германия, Ирландия.

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября 2019 года прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор «голубого» топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.