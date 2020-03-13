Транзит газа через Украину с начала года сократился на 53%

В феврале транзит российского газа увеличился на 56%.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-феврале 2020 года сократился на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,5 миллиарда кубометров.

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Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины"

В частности, в феврале транзит газа из РФ по территории Украины составил 3,9 миллиарда кубометров, что на 56% больше, чем за январь этого года.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) увеличился на 3,2% до 89,58 миллиарда кубометров.

В 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с 2017 годом – до 86,774 миллиарда кубометров.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.