На "Центрэнерго" сменился руководитель - Кабмин опубликовал распоряжение

Решение было принято на заседании правительства 26 февраля.

Кабинет министров на своем официальном портале опубликовал распоряжение, принятое на заседании правительства 26 февраля, о назначении исполняющим обязанности генерального директора государственной компании «Центрэнерго».

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Соответствующее решение опубликовано на правительственном портале.

«Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Корчинского Александра Сигизмундовича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества «Центрэнерго», - говорится в распоряжении правительства.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Кабинет министров сменил руководство трех облэнерго, которые являются объектами большой приватизации.

Справка УНИАН. Компания «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.