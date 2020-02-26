Кабмин сменил менеджмент "Центрэнерго" и трех облэнерго - готовит к продаже
Кабинет министров сменил руководство компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые являются объектами большой приватизации.
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Об этом на брифинге по итогам сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества.
"Это сделано, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации", - сказал он.
Премьер не уточнил, о каких именно облэнерго идет речь, и не назвал имена новых руководителей.
Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский предложил крупнейшему частному украинскому энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать "Центрэнерго" вместе с неприбыльными госшахтами.
В январе Фонд госимущества в своей газете "Ведомости приватизации" обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год.
В список вошли "Центрэнерго", а также пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго".