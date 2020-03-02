В украинских хранилищах осталось 16 миллиардов кубов газа

На 29 февраля запасы газа в хранилищах были на 63% больше, чем на аналогичную дату 2019 года.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября 2019 года) сократились на 26,9% - до 15,9 млрд кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Укртрансгаз».

Сообщается, что по состоянию на 29 февраля запасы газа в ПХГ составляют 15,9 млрд куб. м, что на 63% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (9,7 млрд куб. м).

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября 2019 года прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах на эту дату составляли 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.