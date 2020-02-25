Зеленский предложил Ахметову приватизировать «Центрэнерго» вместе с неприбыльными госшахтами

Генеральный директор ДТЭК ответил, что у компании достаточно тепловой генерации и добычи угля, поэтому такое предложение не рассматривается.

Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины предложил крупнейшему частному украинскому энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова приватизировать госкомпанию «Центрэнерго» вместе с неприбыльными государственными шахтами. «Если говорить о приватизации «Центрэнерго», то нужно говорить «вместе с неприбыльными шахтами». Я думаю, что это прекрасная идея», – сказал президент.

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Зеленский обратился к генеральному директору энергохолдинга ДТЭК Максиму Тимченко с вопросом, готова ли компания приватизировать неприбыльные шахты.

"Если вы не готовы и Антимонопольный комитет, как вы говорите, будет против, я с ними поговорю и они будут за. Но вопрос не в этом. Вы должны нам тоже помочь тогда найти таких партнеров, как вы, сильных в этой отрасли, и найти людей, которые могут приватизировать и вложить деньги в модернизацию шахт. Помогать это сделать государству", – сказал Зеленский, обращаясь к Тимченко.

В комментарии журналистам Тимченко сказал, что компания ДТЭК не заинтересована в покупке компании «Центрэнерго».

«Я считаю, что у нас достаточно тепловой генерации. У нас приоритет - развитие инвестиций в «зеленую» генерацию. Поэтому мы не будем принимать участие в приватизации. Я думаю, что нужны новые игроки, чтобы была живая конкуренция», – добавил он.

В комментарии агентству УНИАН Тимченко рассказал, что «ДТЭК» также не заинтересован в приватизации неприбыльных госшахт.

«У нас достаточный большой объем, сегодня мы производим около 80% угля в стране, этого достаточно", - добавил он.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяет 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик. При этом предприятия «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит» остались на временно оккупированной территории Донбасса.

Также компания владеет 8 из 12 ТЭС в Украине.