В "Энергоатоме" заявляют, что ситуация на рынке электрической энергии требует немедленных изменений в Правилах рынка

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины под председательством министра Алексея Оржеля состоялось совещание с участием представителей государственных предприятий НАЭК «Энергоатом», «Оператор рынка», «Гарантированный покупатель», НЭК «Укрэнерго», посвященное ситуации на рынке электрической энергии.

В ходе совещания был проведен анализ действий участников рынка «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточного рынка (ВСР), начиная с января 2020 года, который показал увеличение количества случаев подачи заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне «ОЭС Украины», в которых имеется существенное снижение уровня заявленных цен и значительное увеличение заявленных объемов в ночные часы, что может указывать на признаки манипулирования рынком.

Такие действия отдельных участников рынка крайне негативно влияют на рынок электроэнергии в целом, а также на выполнение специальных обязательств ГП «Гарантированный покупатель», который лишен возможности своевременно и в полном объеме обеспечивать расчеты с производителями электроэнергии.

Читайте также«Энергоатом» в январе перевыполнил план по выработке электроэнергии на 1,6%

Согласно требованиям постановления КМУ от 05.06.2019 № 483 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии», ГП «НАЭК «Энергоатом» обеспечивает продажу 85% отпущенной электрической энергии ГП «Гарантированный покупатель». Указанное направление продаж является основным источником дохода и поступления денежных средств для Компании.

Энергоатом неоднократно отмечал, что для ликвидации спекулятивного искажения рынка «на сутки вперед» и балансирующего рынка необходимо внести изменения в Правила рынка путем установления корректных ценовых ограничений и механизма ценообразования при урегулировании небалансов участников рынка.

По итогам совещания было решено обратиться к Кабинету Министров Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением немедленно урегулировать критическую ситуацию на рынке электроэнергии путем принятия необходимых изменений в правила рынка с целью стабилизации спроса и предложения на рынке электрической энергии и предотвращения получения спекулятивных сверхприбылей недобросовестными участниками рынка.

Любое промедление или отсрочка решения указанных вопросов будет приводить к возникновению и росту убытков не только Энергоатома, но и других участников рынка.

Энергоатом призывает всех участников рынка электрической энергии воздерживаться от манипулятивных действий и придерживаться одного из базовых принципов функционирования рынка электрической энергии - добросовестной конкуренции.