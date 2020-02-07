Европа снижает зависимость от «Газпрома»: поставки сжиженного газа впервые сравнялись с импортом российского

Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое.

Европейские страны продолжают резко наращивать закупки сжиженного газа (СПГ). По итогам января его импорт достиг 10 млрд куб. м и впервые в истории сравнялся с поставками от «Газпрома».

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Это следует из данных ежемесячного «Мониторинга» школы «Сколково», пишет enkorr.ua.

Год назад российский газ опережал сжиженный вдвое: в январе 2019-го «Газпром» продал 15 млрд кубометров, а виде СПГ на европейский рынок поступило 7,7 млрд кубометров.

Но с тех пор поставки СПГ выросли на 30%, а экспорт «Газпрома» упал на 33% в годовом сопоставлении. В результате уровень использования регазификационных терминалов превысил 50% (против 45% в среднем в прошлом году).

Европейский рынок продолжает тонуть в избытке газа, который уже обрушил цены до уровня, близкого к точке рентабельности «Газпрома». На крупнейших газовых хабах — британском NBP и нидерландском TTF — спотовые контракты в течение января продавались в среднем по $4/млн британских тепловых единиц (mmbtu). К концу месяца котировки просели до $3,5-3,7, что эквивалентно $120–130/тыс. кубометров.

Точкой безубыточности для российского трубопроводного экспорта (с учетом всех налогов, стоимости добычи и транспортировки) принято считать отметку чуть ниже $4/mmbtu, а это фактически текущий уровень цен на сегодня.

Цены в долгосрочных контрактах «Газпрома» заметно выше, но поставки по ним падают, вынуждая компанию продавать значительные объемы на электронных торгах. За первые две недели января объем таких сделок превысил 2 млрд кубометров по средней цене около $150.

Добыча газа в США тем временем продолжает расти (+8%, 2,7 млдр куб. м/с.), и Минэнерго прогнозирует новые рекорды экспорта СПГ: 67 млрд кубометров в этом году и 80 млрд — в следующем.

При текущих ценах экономика поставок американского СПГ в Европу уже на грани рентабельности, а с учетом платежей за сжижение — в красной зоне, отмечают эксперты «Сколково»: заводы продают СПГ по $70-120/тыс. кубометров, $35 стоит транспортировка, $18 — регазификация.

Напомним, крупнейший в Китае покупатель сжиженного природного газа (СПГ), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC), сообщил некоторым из своих поставщиков, что не может принимать танкеры-газовозы из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Этот радикальный шаг CNOOC усилит давление на спотовые цены на СПГ в Азии, которые уже торгуются на самом низком уровне за счет избытка предложения и более мягких зимних температур.