За январь "Газпром" использовал оплаченные мощности ГТС Украины на 46%

Транзит газа через Украину в январе 2020 года составил 2,55 миллиарда кубометров.

Российская компания "Газпром" в январе текущего года на 46% использовала оплаченные мощности газотранспортной системы Украины для транзита газа.

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Об этом в Facebook сообщил генеральный директор государственной компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Согласно оперативным данным, транзит в январе составил 2,548 миллиарда кубометров. Услуги оплачены из расчета 5,518 миллиарда кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%", - отметил Макогон.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

В "Нафтогазе Украины" отметили, что Украина впервые в истории подписала с Россией контракт на транзит газа по европейскому принципу "качай или плати".