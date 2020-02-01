Зеленский призвал органы власти выровнять снижение стоимости теплоснабжения на 25-30% во всех областях Украины (видео)

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что за декабрь потребителям было начислено за услуги по теплоснабжению на 5-35% меньше.

Президент Владимир Зеленский призвал соответствующие органы власти выровнять снижение стоимости теплоснабжения на 25-30% во всех областях Украины.

Об этом сообщается на странице Facebook Зеленского.

«Заслушав отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить пояснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего», - заявил президент.

Задача номер два, по его словам, «выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны».

Как сообщал УНИАН, 31 января под председательством Зеленского состоялось совещание по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения и реализации программы энергоэффективности в жилом фонде.

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В совещании приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, руководители профильных министерств, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) Валерий Тарасюк, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители.

Президент заслушал информацию о том, какие шаги были сделаны для уменьшения стоимости услуг и снижения энергопотребления за прошедшее время.

Глава государства отметил, что, по его информации, многие потребители действительно констатируют уменьшение сумм в счетах за услуги ЖКХ. В то же время есть сообщения о минимальном снижении тарифов или его полном отсутствии.

Премьер-министр Гончарук заверил, что правительство со своей стороны сделал все возможное для выполнения поручения главы государства, чтобы украинцы этой зимой платили за тепло меньше. По его словам, за декабрь потребителям было начислено к оплате на 5-35% меньше в зависимости от города и региона.

«В общей сложности 143 предприятия в 120 городах приняли решение о снижении тарифа, и весьма значительный процент людей в стране получил реальное уменьшение счетов в декабре. Мы продолжаем работать с областными администрациями, и в январе ожидаем, что больше предприятий смогут приобщиться к этому процессу», - сказал руководитель правительства.

24 декабря 2019 года Кабмин предоставил возможность теплоснабжающим предприятиям снизить существующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.