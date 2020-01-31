«Укртрансгаз» заявил о незаконном списании 50 миллионов гривень со счетов компании

Компания обратилась с письмом в Министерство юстиции Украины с требованиями обжаловать неправомерные действия частного исполнителя.

После наложения ареста частным исполнителем на счета и имущество государственного предприятия «Укртрансгаз» в пользу частной компании «Финансовая Компания «Фин-Инвест», со счетов госкомпании списаны уже 50,3 млн грн, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

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«Укртрансгаз» видит в таких действиях нарушение ряда законов Украины и международных конвенций. Наложен арест и списаны средства со счетов, с которых «Укртрансгаз» выплачивает заработную плату работникам и платит налоги. Такие счета имеют специальный режим использования и согласно закону Украины «Об исполнительном производстве» не подлежат аресту, а взыскание денег с них - запрещается законом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Укртрансгаз» уже обратился с письмом в Министерство юстиции Украины с требованиями обжаловать неправомерные действия частного исполнителя.

Государственное предприятие также обратилось в суд с апелляционными жалобами на постановление суда об изменении способа исполнения решения, вынесенного Арбитражным судом Киева 12 июля 2007 года, изменении стороны исполнительного производства и с иском о признании недействительным договора уступки права требования, заключенного между «Финансовой компанией «Финн - Инвест» и «Укрэнергосбытом».

Как сообщал УНИАН, в середине января 2020 года «Укртрансгаз» обратился с заявлением в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой не допустить завладения средствами госпредприятия в размере 2,3 млрд грн частными компаниями «Финансовая компания «Фин - Инвест» и «Укрэнергосбыт».

Средства были заблокированы на счетах «Укртрансгаза» во исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом Киева.

В компании расценивают такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.