"Нафтогаз" хочет запустить виртуальный реверс газа из Словакии

В компании считают виртуальный реверс более выгодным.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует запустить виртуальный реверс газа из Словакии.

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Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

"Есть физический поток газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс. Это выгоднее - не нужно тратить газ на прокачку туда и обратно", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году импортировала 10,39 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 3,12 миллиарда долларов.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в 2017 году - 13,9 миллиарда кубометров. Общая стоимость импортного газа в 2017 году составила 3,228 миллиарда долларов.