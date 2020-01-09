Липовая экономия: за дешевую электроэнергию украинцы переплачивают в цене товаров и услуг

С 1 июля в Украине стартовала реформа энергорынка, которая должна была ввести рыночные тарифы на электроэнергию для всех потребителей и отменить перекрестное субсидирование — когда крупные промышленные предприятия платят по завышенному тарифу, дотируя тем самым бытовых потребителей.

Существующее в Украине перекрестное субсидирование в энергетике противоречит требованиям Евросоюза и приводит к «перекосу» энергорынка.

Об этом говорится в материале УHH.

Напомним, с 1 июля в Украине стартовала реформа энергорынка, которая должна была ввести рыночные тарифы на электроэнергию для всех потребителей и отменить перекрестное субсидирование — когда крупные промышленные предприятия платят по завышенному тарифу, дотируя тем самым бытовых потребителей. Для них тариф на электроэнергию остается самым низким в Европе — в среднем 1,25 грн/кВт*час.

«Дешевая электроэнергия для населения обходится слишком дорого национальной экономике. Нигде в Европе нет такой модели по одной простой причине: она убивает рынок», — говорится в материале.

Читайте такжеВ 2019 году АЭС Украины выполнили плановое задание по производству электроэнергии на 102%

В результате тариф для населения не отражает реальную стоимость ресурсов. Из-за этого несут убытки государственные компании «Энергоатом» и «Укргидроэнерго»: они вынуждены продавать электроэнергию по символической цене. Страдают также крупные промышленные предприятия — принудительными субсидиями из них «вымывают» финансовый ресурс. «Чтобы компенсировать потери, бизнес закладывает расходы в конечную стоимость товаров и услуг. В результате украинцы переплачивают буквально за все: киевские цены не уступают европейским, хотя уровень жизни в Украине и странах ЕС несопоставим», — пишет УНН.

Европейцы в среднем тратят на «коммуналку» 24% своего дохода, а украинцы — 13%. Если же выделить из коммунальных расходов украинцев только электроэнергию, то получится, что на мобильную связь расходы больше. Кроме того, в странах ЕС цена электроэнергии регулируется рынком и затратами на генерацию. В Украине тариф не пересматривался с 2017 года. Каждая власть откладывала повышение, чтобы «не потерять доверчивого к предвыборным обещаниям избирателя».

В случае введения рыночного тарифа на электроэнергию, государство сможет компенсировать расходы социально незащищенным категориям граждан адресными субсидиями, грантами или льготными программами повышения энергоэффективности домовладений. Долгосрочный путь к удешевлению энергоресурсов для всех потребителей — замещение традиционной генерации альтернативной.