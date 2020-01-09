Оператор ГТС оценил эффект от транзита газа на экономику Украины

Положительный эффект на экономику Украины от транзита газа за 5 лет составит 150 миллиардов гривень.

Положительный эффект на экономику Украины от транспортировки российского газа через нашу страну в Европу за 5 лет составит около 150 миллиардов гривень, помимо самого дохода от транзита.

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Об этом на брифинге заявил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет. Помимо доходной части за транзит, будет порядка 150 миллиардов гривень", – сказал он.

По словам Макогона, складывается эта цифра из нескольких составляющих. В частности, тарифы на вход от украинских добывающих компаний снизятся в 4 раза по сравнению с тем тарифом, который мог бы быть, если бы транзит не состоялся. Соответственно, у компаний будет возможность вложить эти средства в развитие.

"То есть тариф на вход от предприятий добывающей отрасли планировался в районе 400 гривень, сейчас он будет порядка 100 гривень. Соответственно, суммарный эффект, сколько добычные компании сэкономят на этом снижении, будет порядка 27 миллиардов за 5 лет. То есть 1 миллиард долларов добыча дополнительно сможет инвестировать в свое развитие и наращивание добычи газа", - сказал он.

По информации Макогона, благодаря заключению контракта украинские потребители также сэкономили, поскольку тариф ниже в 2 раза по сравнению с тем, который мог бы быть при нулевом транзите.

"Планировался 289 гривень, а будет 124 гривни. В прошлом году он был 157 гривень, то есть фактически мы даже снизили на 20% для украинских потребителей. А это тариф и для промышленности, и населения. Промышленность сэкономит порядка 33 миоллиардов гривень, а население порядка 15 миллиардов гривень сэкономит за счет снижения тарифов", - пояснил он.

Макогон отметил, что по импорту из Европы - также значительное снижение стоимости. Тариф на импорт ниже в 4 раза по сравнению с ожидаемыми 16 долларами и составляет 4,45 доллара. Это дает дополнительное снижение по сравнению с тарифом, который действовал в прошлом году - 6,28 доллара.

"Мы видим, что тарифная нагрузка снижается до 4 раз, что позволит нашей экономике стать более конкурентной. Соответственно, у предприятия появятся дополнительные средства на инвестирование в развитие и повышение зарплат", - добавил глава компании.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.

Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 миллиарда долларов.