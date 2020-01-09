Стало известно, как запуск "Турецкого потока" повлияет на объемы транзита газа через Украину

Вчера Россия и Турция объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода «Турецкий поток» в обход Украины.

Транзит газа через Украину в этом году снизится на 15 млрд куб. м из-за запуска российского газопровода «Турецкий поток», поскольку ряд Балканских стран уже не будут получать газ через нашу страну.

Об этом написал директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook, отметив, что «Турецкий поток» - это проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей.

«К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м», - написал он.

По словам Макогона, украинский оператор ищет новые возможности для использования существующей газопроводной инфраструктуры.

«Мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объёме до 15,8 млн куб. м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе», - сообщил он.

Кроме того, Макогон отметил, что с начала года начало работать новое прямое соглашение о взаимодействии между польским и украинским операторами ГТС на точке Дроздовичи. Ранее этот газопровод эксклюзивно использовался российским "Газпромом" для поставок газа в Польшу через Украину.

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«Основные нововведения: «Газпром» больше не присутствует на этой ГИС (газоизмерительной станции - УНИАН), а операторы ГТС работают напрямую согласно европейским правилам. Мощности по данному газопроводу доступны для всех заказчиков услуг, а не только для «Газпрома». Как для экспорта, так и импорта", - написал он.

Глава компании подчеркнул, что новое соглашение делает возможным виртуальный реверс, когда фактически импортировать в Украину можно весь поток газа, который идёт на выход из Украины без необходимости физически вывозить объём газа с территории Украины.

«За возможность виртуального реверса мы боролись начиная с 2014 года, так как он значительно расширяет возможности по поставкам в Украину и повышает уровень безопасности поставок в страну», - добавил Макогон.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2019 года составил 89,58 млрд кубометров.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили об официальном старте и начале эксплуатации газопровода «Турецкий поток» в обход Украины по дну Черного моря.

Справка УНИАН. «Турецкий поток» - газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края РФ в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая - для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.