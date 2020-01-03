После поручения правительства в Украине ликвидировали 264 нелегальных АЗС

В ГФС добавили, что сейчас демонтируют оборудование на нелегальных заправках.

Государственная фискальная служба заявила о закрытии 264 нелегальных автозаправочных станций в рамках противодействия незаконному обороту и розничной торговли топливом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Так, после соответствующего поручения правительства и президента налоговая милиция проводит «отработку мест незаконной торговли горючим». 264 нелегальных АЗС и АГЗС обнаружили в период с 13 декабря по 3 января.

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«Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн грн», — говорится в сообщении.

В ГФС добавили, что сейчас демонтируют оборудование на нелегальных заправках.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года. Он подчеркнул, что все АЗС будут работать по лицензиям или не работать вообще.