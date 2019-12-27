Харьковчанам снизили тарифы на отопление и воду

В частности, тариф на тепло и горячую воду для 1-комнатной квартиры в среднем уменьшится на 300 и 115 грн соответственно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал уменьшение начислений за отопление и горячую воду в платежках за декабрь.

Соответствующее заявление Кернеса опубликовано на сайте горсовета Харькова.

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По его словам, уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду, соответственно для 2-комнатной - 428 грн и 172 грн и для 3-комнатной - 592 грн и 230 грн.

Кернес отметил, что эти тарифы будут применены в декабрьских платежках, которые горожане получат в январе.

«Также при начислении оплаты за теплоснабжение в декабре будут учтены, в сторону уменьшения, температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг», - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.