Харьковчанам снизили тарифы на отопление и воду
Мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал уменьшение начислений за отопление и горячую воду в платежках за декабрь.
Соответствующее заявление Кернеса опубликовано на сайте горсовета Харькова.
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По его словам, уменьшение начислений для 1-комнатной квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду, соответственно для 2-комнатной - 428 грн и 172 грн и для 3-комнатной - 592 грн и 230 грн.
Кернес отметил, что эти тарифы будут применены в декабрьских платежках, которые горожане получат в январе.
«Также при начислении оплаты за теплоснабжение в декабре будут учтены, в сторону уменьшения, температура наружного воздуха и качество предоставляемых услуг», - добавил мэр.
Как сообщал УНИАН, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.
24 декабря Кабинет министров предоставил возможность теплогенерирующим предприятиям снижать действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.
Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение Кабинета министров позволит уже сейчас снизить суммы в платежках за коммунальные услуги украинцев на 30%.