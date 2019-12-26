«Нафтогаз» обязали досрочно перечислить в госбюджет 8,5 миллиарда гривень

Компания обязана сделать это не позднее 27 декабря.

Кабинет министров обязал Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за первые три квартала текущего года.

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Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина №1339-р от 26 декабря «О решении общего собрания акционерного общества НАК «Нафтогаз Украины», которое опубликовано на правительственном портале.

«Акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года на сумму 8,5 млрд грн на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил информацию о проблемах с выполнением доходной части государственного бюджета, из-за чего не будет в полном объеме профинансировано выполнение некоторых государственных программ.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.