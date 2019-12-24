«Нафтогаз» хочет привлечь Microsoft к трансформации ІТ-функции компании

В "Нафтогазе" рассчитывают, что сотрудничество поможет внедрить комплексные ІТ-системы и улучшить текущую работу буровых, добывающих и транспортных подразделений.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и компания «Майкрософт Украина» рассматривают возможности сотрудничества с целью цифровой трансформации ІТ-функции группы «Нафтогаз» путем внедрения информационных технологий и эффективных процессов.

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В сообщении НАК говорится, что документ о создании стратегического партнерства подписали руководители двух компаний.

«Учитывая имеющийся опыт сотрудничества Microsoft с мировыми лидерами нефтегазовой промышленности, мы намереваемся совместно внедрять лучшие практики в сфере ІТ и автоматизации, повышать операционную эффективность и развивать наши технические возможности. Для этого необходимо решить много вопросов, начиная с внедрения комплексных ІТ-систем и заканчивая усовершенствованиями, которые улучшат текущую работу наших буровых, добывающих и транспортных подразделений», – цитирует пресс-служба главу правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.

По информации пресс-службы, для партнерства в рамках цифровой трансформации ІТ-функции определены следующие направления: повышение эффективности сотрудников, оптимизация внутренних процессов группы и внедрение искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. В дальнейшем стороны совместно определят наиболее эффективную форму сотрудничества.

«Microsoft продолжает поддерживать многих мировых лидеров нефтегазовой отрасли, помогая компаниям проходить процесс цифровой трансформации и внедрять технологии во всех аспектах организации. Мы считаем, что, благодаря экспертизе и инновационным решениям Microsoft, группа «Нафтогаз» имеет большой потенциал для повышения своей эффективности и снижения операционных затрат. Мы готовы быть надежным деловым партнером в этой цифровой трансформации», – цитирует пресс-служба генерального директора «Майкрософт Украина» Яна Питера Де Йонга.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.