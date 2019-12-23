В России опровергли подписание контрактов на прямые поставки газа в Украину

Вопрос о прямых поставка российского газа в Украину будет обсуждаться после нового года.

Вопрос о прямых поставка российского газа в Украину будет обсуждаться после нового года.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак сказал сегодня на совещании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Что касается прямых поставок газа из России на Украину, то договорились после нового года, после того, как все эти вопросы будут урегулированы, можем ещё раз обсудить и эти вопросы», - сказал Козак.

По его словам, сегодня в Украине разгорается «буря в стакане» по поводу того, что уже есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым РФ якобы будет поставлять газ.

«Это не соответствует действительности – у нас нет никаких контрактов, помимо договорённостей с правительством Украины. Мы будем действовать строго в рамках этого протокола», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина – ЕС – Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение ряда договоренностей. В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

«Нафтогаз Украины» получит от российского «Газпрома» около 2,9 млрд долл. денежной компенсации по решению Стокгольмского арбитража уже до конца года при условии выполнения достигнутых во время переговоров договоренностей.

Украина и «Газпром» заключат мировое соглашение, предусматривающее отказ от требований взыскать с российского газового монополиста 172 млрд грн в соответствии с решениями Антимонопольного комитета и Хозяйственного суда Киева, которые были приняты в 2016 году.

При этом Оржель указывал, что достигнутые с «Газпромом» договоренности по транзиту газа исключают прямые поставки голубого топлива из России.