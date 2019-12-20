Энергоблок №3 Запорожской АЭС выведен в плановый ремонт

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

20 декабря 2019 года в 00:00 энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3 795 МВт. На энергоблоке №1 идут 86 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.