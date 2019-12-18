Импорт электроэнергии в Украину впервые с начала работы нового рынка превысил экспорт

Почти вдвое вырос импорт электроэнергии из Венгрии, на 8% - из Словакии и на 4% - из России.

В ноябре суммарный импорт электроэнергии в Украину достиг 661 тысячи МВт-ч и на 5% превысил экспорт ресурса, впервые с начала работы в нашей стране нового рынка электроэнергии, запущенного в июле.

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Об этом сообщает государственная компания "Укрэнерго" - оператор Объединенной энергосистемы страны.

Отмечается, что в "остров Бурштынской ТЭС" импортировано 370,6 тысячи МВт-ч, а в торговую зону Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины - 290,4 тысячи МВт-ч.

При этом почти вдвое вырос объем импорта из Венгрии, на 8% - из Словакии и на 4% - из России.

По информации "Укрэнерго", для обеспечения баланса и операционной безопасности энергосистемы страны в ноябре плановый импорт электроэнергии в Украину ограничивался. В частности, из Беларуси - на 46% (с 294,7 тысячи МВт-ч до 157,8 тысячи МВт-ч), из России - на 34% (с 201,5 тысячи МВт-ч до 132,6 тысячи МВт-ч), из "острова Бурштынской ТЭС" - на 1% (с 374,9 до 370,6 тысячи МВт-ч)

В пресс-службе отметили, что по сравнению с октябрем 2019 в ноябре импортные поставки выросли на 10%, а по сравнению с июлем - в 2,4 раза, до 661 тысячи МВт-ч.

При этом суммарный экспорт электроэнергии из Украины в ноябре составил 629 тысяч МВт-ч. В частности, из "острова Бурштынской ТЭС" в европейские страны было экспортировано 483,7 тысячи МВт-ч, а из ОЭС Украины в Польшу и Молдову - 145,2 тысячи МВт-ч.

"При этом рост экспорта более чем на 30% наблюдается в направлении Румынии", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым, в частности, запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. Закон не подписан президентом и не вступил в силу.

Согласно данным Государственной фискальной службы, Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 14,1% - до 339,83 миллиона долларов.

При этом, общие затраты на импорт электроэнергии составили 84,4 миллиона долларов. На поставки из Беларуси пришлось 34,2 миллиона долларов, из Словакии – 28,8 миллиона долларов и Венгрии – 13,3 миллиона долларов.