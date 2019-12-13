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Впервые за три месяца: цена Brent превысила $65 за баррель

14:03, 13 декабря 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС.

"В последний раз стоимость нефти находилась выше $65 за баррель 23 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

По состоянию на 12:10 по Киеву, цена нефти марки Brent замедлила рост до $65 за баррель (+1,25%). Цена марки WTI растет на 0,9% - до $59,72 за баррель.

Как сообщал УНИАН, месторождение Brent, давшее название сорту нефти, иссякнет в 2020 году.

При этом продажи смеси Brent продолжатся, но в ней уже не будет нефти из одноименного месторождения.

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Теги: #Brent#нефть добыча цены