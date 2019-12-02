Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» обновила исторический минимум

В то же время, средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила 1665 грн за МВт-ч.

Цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» на 1 декабря обновила исторический минимум, до 860,42 грн за МВт-ч, об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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Таким образом, на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового минимума и составила 860,42 грн за МВт-ч, для периода поставки 1 декабря. На период поставки 3 декабря цена выросла на 18%, до уровня 1019,39 грн за МВт-ч.

В тоже время, средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящий электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 1665 грн за МВт-ч для периода поставки 1 декабря. На период поставки 3 декабря цена выросла на 4%, до уровня 1730,48 грн за МВт-ч.

Как сообщал УНИАН, для периода поставки 29 ноября цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" достигла нового минимума и составила 898,4 грн за МВт-ч.

Ране глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что электроэнергия в Бурштынском энергоострове, в результате злоупотребления монопольным положением «ДТЭК Западэнерго» дороже на 22%, чем в ОЭС Украины.

Справка УНИАН. Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.