С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной - министр энергетики

При этом он добавил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной, заявил во время брифинга министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Читайте также"Очень много газа": Витренко заявил о возможной уплате Газпромом $3 миллиардов долга "голубым топливом"

«Да, это будет полноценный рынок», - сказал Оржель.

При этом он добавил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.