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С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной - министр энергетики

11:50, 02 декабря 2019
Энергетика
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Гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля / фото УНИАН

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«Да, это будет полноценный рынок», - сказал Оржель.

При этом он добавил, что жители страны, которые не смогут платить рыночные тарифы, получат соответствующую поддержку от государства.

По словам министра, гарантированная цена на газ будет действовать до конца апреля.

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Теги: #цена газа для населения#Алексей Оржель