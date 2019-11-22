Украинцам предложат "страховую" цену на газ: что это значит

Правительство хочет с января 2020 года предложить потребителям страховую цену на газ в пределах 7 тыс. грн за тысячу куб. м. По словам Оржеля, в случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют тариф, не будут переплачивать.

Кабинет министров планирует предложить потребителям страховую цену на газ, которая составит около 7 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС, но без учета расходов на транспортировку) с 1 января 2020 года, чтобы избежать резкого роста тарифов зимой.

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Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в интервью 24 каналу.

"С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года. Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее», - сказал он.

По его словам, это поможет избежать резкого скачка цены с нового года.

«Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза большую", - заявил он.

Министр отметил, что сейчас обсуждается размер страховой цены в пределах 7 тысяч гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа). В случае, если с 1 января стоимость газа существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют этот тариф, не будут переплачивать, даже если цены на газ будут выше.

«Сегодня страховую цену оценивает в пределах 7 тысяч гривен с НДС. Сейчас цена составляет 4,805 тысяч гривен (без НДС и расходов на транспортировку – УНИАН), и в декабре она будет расти в зависимости от показателей на пошлины и на газовой бирже. Но эта цена, которую предлагают, будет стабильной до конца отопительного сезона, и она меньше, чем та, которую платили потребители в январе – марте текущего 2019 года», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цена газа для населения и теплокоммунэнерго в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период в текущем году, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины со следующего года.

НАК «Нафтогаз Украины» в ноябре повысил цену для населения на 14,65%, по сравнению с ценой на октябрь, до 4899 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Цена на газ для населения с января по март 2019 года не превышала 8550 грн за тыс. куб. м с НДС.