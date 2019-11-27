Гончарук обещает "в следующий раз" подготовить Украину к холодам намного лучше

По словам премьера, главным риском нормального прохождения отопительного сезона является изношенная инфраструктура.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что к следующему отопительному сезону Украина будет готова намного лучше.

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Об этом он заявил на брифинге, комментируя срыв начала этого отопительного сезона в ряде населенных пунктов страны.

"К следующему отопительному сезону Украина подготовится намного лучше", - сказал Гончарук.

Он отметил, что главным риском нормального прохождения отопительного сезона является изношенная инфраструктура, в которую годами не вкладывались средства.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия "Светловодскбыт" в пгт Светловодск Кировоградской области, однако возникло много прорывов на теплосетях. В связи с этим 24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

В городах Новояворовск и Новый Роздол Львовской области, в которых проживает почти 60 тысяч жителей, из-за бесхозяйственности частного управляющего имуществом ТЭЦ, "Гарант Энерго М", отопительный сезон оказался под угрозой срыва.

20 ноября новый управляющий Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ компания "Нафтогаз Тепло" (входит в состав НАК "Нафтогаз Украины") получила лицензии на производство тепловой и электрической энергии.

21 ноября в городе Новояворовск началась подача тепла, а 22 ноября - в Новом Роздоле.