Выведение «Северного потока-2» из-под действия газовой директивы ЕС позволит «Газпрому» злоупотреблять монополией - Гончарук

Такое развитие событий украинский премьер назвал недопустимым.

Возможные действия немецкого независимого регулятора по преференциальному выведению газопровода «Северный поток-2» из-под действия газовых директив Европейского Союза позволит российскому «Газпрому» злоупотреблять своим монопольным положением.

Об этом во время встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«В случае преференциального выведения газопровода из-под действия газовых директив ЕС «Газпром» получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением... Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении «Северного потока-2» из-под действия консенсусной директивы ЕС немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым», - сказал премьер.

Читайте такжеПолитический проект России «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы - Гончарук

Гончарук убежден, что «Северный поток-2» является политическим, а не бизнес-проектом, который направлен на усиление влияния РФ на европейские страны.

Также премьер отметил, что наша страна рассчитывает на участие Германии в сложных переговорах с РФ, «будет способствовать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях и европейских практиках».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».