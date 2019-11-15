Президент России отметил, что Украина хочет отрегулировать по европейским законам вопросы газового сотрудничества и в РФ "не против".

Президент России Владимир Путин допустил прекращение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Бразилии.

"Что касается переговоров с Украиной, есть такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - сказал Путин.

При этом он объявил, что "невозможен никакой реверс".

"Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы – в другую. Чушь это, понимаете, "сапоги всмятку". Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается: (газ - УНИАН) заходит, потом лупинг такой сделали, обходную трубу, и назад его качают. Или прямо качают… Технологически ведь как выстроена труба? Это же советская труба: вот она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это из Европы пришло", - сказал он.

По его мнению, это "ерунда просто и мы это прекрасно понимаем".

"Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию. Но мы же говорили о том, что, если напрямую будем поставлять, мы готовы даже снизить цену до 20 и даже до 25 процентов", - добавил он.

При этом он возмутился, что "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов.

"Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим: мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений" - сказал он.

Он отметил, Украина хочет отрегулировать по европейским законам вопросы газового сотрудничества и в РФ "не против".

"Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран – пожалуйста. Там это связано с разделом генерирующих компаний и транзитирующих. Смогут они это сделать в оставшийся период времени – хорошо. Они взяли на себя обязательство перед Европой, не перед нами, пусть делают, мы готовы и к этому", - сказал он.

"Но это не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заявил Путин.